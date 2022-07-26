Спасли женщину за закрытой дверью с передозировкой препаратами

В квартиру пострадавшей в Петрозаводске пришлось проникать через окно на 5 этаже Сегодня ночью в 00 часов 54 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи, от бригады врачей скорой помощи.