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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Спасли женщину за закрытой дверью с передозировкой препаратами

В квартиру пострадавшей в Петрозаводске пришлось проникать через окно на 5 этаже Сегодня ночью в 00 часов 54 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи, от бригады врачей скорой помощи.

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