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Россиянам рассказали, что истекшая поверка счётчиков может увеличить плату за воду

Россиянам рассказали, что истекшая поверка счётчиков может увеличить плату за воду

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Марков рассказал, как истекший срок поверки счётчика или его отсутствие могут повлиять на плату за воду.

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