Вице-спикер ГД Чернышов: в РФ нужна программа для молодежи по борьбе с тревогой

В России необходимо разработать программу для молодежи по преодолению тревоги и одиночества. Это важно, так как сегодня многие представители молодого поколения избегают любой социальной активности, не работают и не учатся.
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