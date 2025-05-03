Учёные нащупали девятую планету Солнечной системы — больше Нептуна и в 700 ра...

Учёные нащупали девятую планету Солнечной системы — больше Нептуна и в 700 раз дальше от Солнца, чем ЗемляУчёных давно волнует мысль о том, что в нашей системе может существовать ещё одна планета — далеко за орбитой Нептуна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)