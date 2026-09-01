Сколько карт может оформить один человек? Как изменились правила возврата сложных товаров? Когда узаконят овербукинг?

ЗАЩИТА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙОтличная новость для молодых родителей. Вступил в силу новый закон. Работодателям строго запрещено устанавливать испытательный срок для сотрудников, которые воспитывают детей до трёх лет.
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