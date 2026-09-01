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Настроение ТВ

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Сколько карт может оформить один человек? Как изменились правила возврата сложных товаров? Когда узаконят овербукинг?

Сколько карт может оформить один человек? Как изменились правила возврата сложных товаров? Когда узаконят овербукинг?

ЗАЩИТА МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙОтличная новость для молодых родителей. Вступил в силу новый закон. Работодателям строго запрещено устанавливать испытательный срок для сотрудников, которые воспитывают детей до трёх лет.

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