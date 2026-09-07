📷❗️Партнёрство Anduril и Hermeus предусматривает интеграцию программной платформы Lattice for Mission Autonomy в состав высокоскоростного беспилотного летательного аппарата Quarterhorse Mk 2.
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