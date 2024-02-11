Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 426 подписчиков

Российские войска применили на херсонском направлении дроны, которые обходят украинские системы РЭБ, — спец по БпЛА ВСУ (ВИДЕО)

Российские войска применили на херсонском направлении дроны, которые обходят украинские системы РЭБ, — спец по БпЛА ВСУ (ВИДЕО)

Украинский военный, специалист по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские военные сначала пытались атаковать катер ВСУ на Днепре обычными дронами, но судно было прикрыто куполом РЭБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
До последнего хохла
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх