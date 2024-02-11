Украинский военный, специалист по беспилотникам Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что российские военные сначала пытались атаковать катер ВСУ на Днепре обычными дронами, но судно было прикрыто куполом РЭБ.
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