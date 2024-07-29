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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Егоров: «Если 2Drots не обыграет «Строгино», это будет позором из позоров»

«Если 2Drots не обыграет «Строгино», это будет позором из позоров. Потому что только что руководители 2Drots, Жека, Некит и остальные ребята буквально полгода назад требовали уайлд-кард для этого состава 2Drots в РПЛ.

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