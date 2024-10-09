Жозеп Борелль обещает Грузии дополнительное финансирование

Вот скажите, с каких пор вопросы ЛГБТ стали приоритетными для политики? Почему демократия как таковая находится в прямой зависимости от того, какое именно природное отверстие используется для тех или иных целей? Как это коррелирует? Вот, к примеру, в Грузии приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ.