Политика как он...
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Политика как она есть

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Жозеп Борелль обещает Грузии дополнительное финансирование

Жозеп Борелль обещает Грузии дополнительное финансирование

Вот скажите, с каких пор вопросы ЛГБТ стали приоритетными для политики? Почему демократия как таковая находится в прямой зависимости от того, какое именно природное отверстие используется для тех или иных целей? Как это коррелирует? Вот, к примеру, в Грузии приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
И талоны на питание мандаринами
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18 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Жопа боррель сам старый больной пидорас вот и пытается грузинам навязать ценности своего грязного вонючего сортира ой извеняюсь европейского цветущего сада.
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11 час.

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