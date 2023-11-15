Кеннеди-младший заявил, что ослабление России мешает интересам США

Соединенным Штатам выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить киевские власти за стол переговоров, указали 14 ноября кандидаты в президенты Роберт Кеннеди – младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст журналу Responsible Statecraft.
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