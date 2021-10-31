НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Свириденко
    Вот если Китай вернёт себе Тайвань, его также будут долбать как Россию за Крым, или побоятся, поскольку китайцы - нар...Шутки кончились. ...
  • Николай Гнилицкий
    Сразу после возвращения Крыма надо было возвращать Сталинград. Этого сделано не было, вот всё и зависло.ФАШИСТЫ НАГЛЕЮТ, ...
  • Александр Симаков
    Ты говорила не об офицерах, если уже забыла. Ты написала: "слово офицер давно уже автоматически..." И если ты не в те...72-й центр инфопс...

Шутки кончились. Китай готов к войне, и США помешать не смогут

Шутки кончились. Китай готов к войне, и США помешать не смогут

Об обязательствах Вашингтона прийти на помощь Тайбэю 22 октября упомянул президент США Джо Байден.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Игорь Кузнецов
Си Цзиньпин не будет развязывать военные действия - он умеренно-консервативный политик. Возможны некоторые локальные инциденты в регионе, это факт.
Мария
Тайвань - это Китай. Воссоединятся они примерно так , как Крым вернулся на Родину. Вопрос времени.
Людмила Свириденко
Вот если Китай вернёт себе Тайвань, его также будут долбать как Россию за Крым, или побоятся, поскольку китайцы - народ злобный и мстительный.

Картина дня

наверх