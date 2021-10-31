Шутки кончились. Китай готов к войне, и США помешать не смогут

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаШутки кончились. Китай готов к войне, и США помешать не смогут Об обязательствах Вашингтона прийти на помощь Тайбэю 22 октября упомянул президент США Джо Байден.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовСи Цзиньпин не будет развязывать военные действия - он умеренно-консервативный политик. Возможны некоторые локальные инциденты в регионе, это факт.ММарияТайвань - это Китай. Воссоединятся они примерно так , как Крым вернулся на Родину. Вопрос времени.Людмила СвириденкоВот если Китай вернёт себе Тайвань, его также будут долбать как Россию за Крым, или побоятся, поскольку китайцы - народ злобный и мстительный.Комментировать
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