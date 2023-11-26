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В Балтийском море начались государственные испытания МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М»

В Балтийском море начались государственные испытания МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М»

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, вышел на этап государственных испытаний, которые пройдут в акватории Балтийского флота.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
С декабря 2022 года на воде, было сообщение, что начались ХИ и вот только 1 этап ГИ. Как то очень медленно, а хотелось бы быстрее!
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13 час.

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