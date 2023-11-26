В Балтийском море начались государственные испытания МРК «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М»

Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" проекта 21631 "Буян-М", построенный на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, вышел на этап государственных испытаний, которые пройдут в акватории Балтийского флота.
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