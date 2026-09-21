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Простой тест за 35 минут: как провериться на хеликобактер пилори без гастроскопии

Простой тест за 35 минут: как провериться на хеликобактер пилори без гастроскопии

Эта вредоносная бактерия при определенных условиях может устроить полный хаос в организме. И лучше заранее знать, являетесь вы ее обладателем или нет.

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