Пора задуматься, в чем встречать Новый 2024 год, чтобы его хозяин, Зеленый Деревянный Дракон, был благосклонен.

﻿﻿В следующем году он будет под покровительством Рю Аоки, но на этот раз все не так просто. Помните, Лунный Новый год наступит только 10 февраля, поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января звездой-хранителем будет водяная черная кошка, которая в прошлом году взяла на себя управление восточным календарем.