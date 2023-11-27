Пора задуматься, в чем встречать Новый 2024 год, чтобы его хозяин, Зеленый Деревянный Дракон, был благосклонен.

В следующем году он будет под покровительством Рю Аоки, но на этот раз все не так просто. Помните, Лунный Новый год наступит только 10 февраля, поэтому в ночь с 31 декабря на 1 января звездой-хранителем будет водяная черная кошка, которая в прошлом году взяла на себя управление восточным календарем.
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