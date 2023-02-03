В ООН призвали МОК допустить россиян на турниры, «Зенит» идет в CAS из-за драки со «Спартаком», Мбаппе травмировался и не сыграет с «Баварией», победы «Юве» и «Реала» и другие новости

1. Эксперты ООН поддержали МОК в вопросе возвращения российских спортсменов на международные старты.
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