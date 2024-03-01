МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 970 подписчиков

Молдавия встала на уши: Приднестровье «наябедничало» в Москву – Санду ждёт «гостей» с погонами

Молдавия встала на уши: Приднестровье «наябедничало» в Москву – Санду ждёт «гостей» с погонами

 Вчера 115K прочитали Молдавия встала на уши и чуть не объявила призыв! Стоило Приднестровью озвучить очевидное: что они живут в условиях фактической экономической блокады, что их буквально морят там, не давая возможности нормально жить – как в Кишинёве заволновались: мол, ну точно Россия сейчас прибежит спасать своих граждан! И началось!.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх