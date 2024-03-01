Молдавия встала на уши: Приднестровье «наябедничало» в Москву – Санду ждёт «гостей» с погонами

Вчера 115K прочитали Молдавия встала на уши и чуть не объявила призыв! Стоило Приднестровью озвучить очевидное: что они живут в условиях фактической экономической блокады, что их буквально морят там, не давая возможности нормально жить – как в Кишинёве заволновались: мол, ну точно Россия сейчас прибежит спасать своих граждан! И началось!.