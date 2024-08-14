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Царьград

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Беспрецедентная атака дронов ВСУ на Россию: Сбито 117 беспилотников. И это только за ночь

Беспрецедентная атака дронов ВСУ на Россию: Сбито 117 беспилотников. И это только за ночь

ВСУ совершили беспрецедентную атаку дронов на Россию. В Минобороны России сообщили о 117 вражеских беспилотниках, которые были сбиты минувшей ночью средствами ПВО.

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