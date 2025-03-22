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Эквадор пропустил 1 гол в последних 6 матчах отбора к ЧМ-2026 – 4 победы и 2 ничьи на отрезке. Команда идет на 2-м месте в таблице, обогнав Бразилию

Сборная Эквадора обыграла Венесуэлу (2:1) в матче квалификации ЧМ-2026. Дубль сделал 35-летний форвард бразильского «Интернасьонала» Эннер Валенсия.

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