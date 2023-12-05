Главный дамский секрет, в котором женщины никогда не признаются

Что женщина может дать мужчине? Она может дать ему ласку. Но ведь мужчина тоже может дать женщине ласку, причём сделать это ничуть не хуже, зачастую именно мужчины говорят комплименты женщинам, поддерживают их и помогают если не во всём, то во многом.
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