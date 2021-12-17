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Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек

Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек

Подводим промежуточные итоги чемпионата России-2021/22, в котором не раз возникали скандалы вокруг решений рефери.

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