Ошибок арбитров стало намного больше, ВАР работают медленно, судейские брифинги — уроки для первоклашек

Подводим промежуточные итоги чемпионата России-2021/22, в котором не раз возникали скандалы вокруг решений рефери.
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