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США мстят мёртвому Пригожину: Вашингтон ввёл санкции против компаний РФ и ЦАР за связь с "Вагнером"

США мстят мёртвому Пригожину: Вашингтон ввёл санкции против компаний РФ и ЦАР за связь с "Вагнером"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 8 марта 2024 года ввело санкции против компаний "Брокер Эксперт" (Россия) и Bois Rouge SARLU (Центральноафриканская Республика) - за их связь с основанной Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" и "усилия по продвижению злонамеренной деятельности России в ЦАР".

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
А, так у России - злонамеренные действия, а у США в той же Сирии, где они нагло качают не свою нефть - они добронамеренные. Это как в фокусе с биноклем: на свои интересы смотрим о. а перевернули его с обратной стороны - и уже ничего вблизи не видно. Я всегда говорю: следите за руками и фразеологией хозяев этой страны, США. Своим хорошо поставленным басом они уверенно несут околесицу, а часть мира этому благоговейно и доверчиво внимает. Себе на беду.
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