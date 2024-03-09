США мстят мёртвому Пригожину: Вашингтон ввёл санкции против компаний РФ и ЦАР за связь с "Вагнером"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) 8 марта 2024 года ввело санкции против компаний "Брокер Эксперт" (Россия) и Bois Rouge SARLU (Центральноафриканская Республика) - за их связь с основанной Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" и "усилия по продвижению злонамеренной деятельности России в ЦАР".
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