США мстят мёртвому Пригожину: Вашингтон ввёл санкции против компаний РФ и ЦАР за связь с "Вагнером"

Леонтий Букштейн

А, так у России - злонамеренные действия, а у США в той же Сирии, где они нагло качают не свою нефть - они добронамеренные. Это как в фокусе с биноклем: на свои интересы смотрим о. а перевернули его с обратной стороны - и уже ничего вблизи не видно. Я всегда говорю: следите за руками и фразеологией хозяев этой страны, США. Своим хорошо поставленным басом они уверенно несут околесицу, а часть мира этому благоговейно и доверчиво внимает. Себе на беду.