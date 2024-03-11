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Бензин держит цену, не смотря на увеличение объемов поставок на внутренний рынок

Бензин держит цену, не смотря на увеличение объемов поставок на внутренний рынок

Бензин держит цену, не смотря на увеличение объемов поставок на внутренний рынок Татьяна АрестоваОтраслевые источники сообщают о значительном увеличении отгрузок нефтекомпаниями бензина на внутренний рынок, зафиксированном в первые 5 дней марта.

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