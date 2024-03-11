Бензин держит цену, не смотря на увеличение объемов поставок на внутренний рынок Татьяна АрестоваОтраслевые источники сообщают о значительном увеличении отгрузок нефтекомпаниями бензина на внутренний рынок, зафиксированном в первые 5 дней марта.