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Антонов: Путин решил сурово наказать Киев за атаку на Курскую область

Антонов: Путин решил сурово наказать Киев за атаку на Курскую область

Global Look Press/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об ответе на атаку ВСУ в Курской области, и Киев ждет за это суровое наказание.

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Комментарии
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Константин Самарин
Для начала, пусть он накажет своих генералов, про$равших этот прорыв.
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4 час.

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