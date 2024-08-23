Антонов: Путин решил сурово наказать Киев за атаку на Курскую область

Global Look Press/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что президент России Владимир Путин принял решение об ответе на атаку ВСУ в Курской области, и Киев ждет за это суровое наказание.
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