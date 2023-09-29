Русские жгут поля вместе со штурмовиками ВСУ и их «помощниками» из США

Украинское контрнаступление выродилось в сражение за каждый разрушенный дом Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В боях за Работино украинцы пытаются применить новую тактику, пишет New York Times — действие малыми штурмовыми группами.
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