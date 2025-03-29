В Киеве раздумывают, кому присягнуть на верность после США

После ссоры с Вашингтоном главными «союзниками» Украины должны стать Британия и Франция. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии