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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине в связи с позицией Киева

Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине в связи с позицией Киева

Песков назвал невозможной заморозку конфликта на Украине с учетом позиции Киева, передает ТАСС. Пресс-секретарь российского президента при этом отметил, что боевые действия могут быть прекращены «до конца суток», если украинские власти примут «соответствующие решения».

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