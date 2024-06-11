Нефть теряет в цене – инвесторы ждут встречи ФРС и экономических данных из США Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились 11 июня, поскольку инвесторы ожидали ключных данных по инфляции в США и итогов заседания Федеральной резервной системы.