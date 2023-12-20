Студенты японского университета приходят на выпускной в необычных костюмах

Когда-то Киотский университет разрешил студентам надеть на выпускной все, что они захотят. Учащиеся воспользовались возможностью и превратили церемонию вручения дипломов в забавное костюмированное мероприятие.
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