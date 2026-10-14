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Пятый канал

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Кома и рваные раны: в Краснодарском крае собаки напали на 12-летнего ребенка

Кома и рваные раны: в Краснодарском крае собаки напали на 12-летнего ребенка

Двенадцатилетний Артем попал в реанимацию в результате нападения собак в Курганинске. Об этом 5-tv.ru сообщил отец мальчика Алексей Анацкий.

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