Кома и рваные раны: в Краснодарском крае собаки напали на 12-летнего ребенка

Двенадцатилетний Артем попал в реанимацию в результате нападения собак в Курганинске. Об этом 5-tv.ru сообщил отец мальчика Алексей Анацкий.
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