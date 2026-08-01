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Патруль ДПС и тканевая маска за рулём: как поездка Агаты Муцениеце рассмешила полицейских

Патруль ДПС и тканевая маска за рулём: как поездка Агаты Муцениеце рассмешила полицейских

Утро 31 июля 2026 года для актрисы Агаты Муцениеце началось в спешке. График съёмок второго сезона сериала «Химкинские ведьмы» оказался настолько плотным, что времени не хватало.

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