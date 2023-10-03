ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 766 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Приснилось видимоРоссиян с зарплат...
  • Виктор Луговой
    "У большинства населения, которое привыкло к определенному уровню комфортности, нет возможности на Украине всё себе о...Политолог спрогно...
  • Евгений Бут
    Не так надо итоги подводить, надо указывать минимум и максимум! И количество минимума и максимума!Силуанов назвал с...

Суд приговорил бизнесмена Бойко-Великого к 6,5 годам за хищения

В Москве суд приговорил бизнесмена Василия Бойко-Великого, руководителя холдинга «Русское молоко», к шести с половиной годам колонии по делу о хищениях в ростовском банке «Кредит Экспресс» на сумму 190 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх