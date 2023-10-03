Суд приговорил бизнесмена Бойко-Великого к 6,5 годам за хищения

В Москве суд приговорил бизнесмена Василия Бойко-Великого, руководителя холдинга «Русское молоко», к шести с половиной годам колонии по делу о хищениях в ростовском банке «Кредит Экспресс» на сумму 190 млн рублей.
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