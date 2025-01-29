На Украине рассказали о навредивших Зеленскому действиях Трампа

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале рассказал о действиях президента США Дональда Трампа, которые навредили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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