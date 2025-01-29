На Украине рассказали о навредивших Зеленскому действиях Трампа

Будь в курсе✴

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в Telegram-канале рассказал о действиях президента США Дональда Трампа, которые навредили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.