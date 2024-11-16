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Под Самарой четыре человека пострадали в ДТП

Под Самарой четыре человека пострадали в ДТП

В пятницу, 15 ноября, в Большеглушицком районе Самарской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими.

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