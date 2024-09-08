Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает Луганску

Московские специалисты восстанавливают и ремонтируют здания Как стало известно, Луганск отмечает свой 229-й день рождения в субботу 8 сентября, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
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