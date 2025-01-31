Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель Министра обороны России Валерий Герасимов посетил пункт управления группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.
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