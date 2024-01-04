Марочко рассказал о применении ВСУ американских РЛС на разных участках фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил 4 января подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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