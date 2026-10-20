В полицию поступило заявление от мужчины 1983 года рождения о хищении автомобиля марки «ВАЗ‑21120». С его слов, с вечера он припарковал транспортное средство во дворе своего дома, однако на следующее утро он не обнаружил автомобиль на месте.
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