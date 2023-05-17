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Экс-депутат Кива: в Киеве весь день шли разбирательства из-за уничтожения Россией в столице Украины двух Patriot и двух IRIS-T

Экс-депутат Кива: в Киеве весь день шли разбирательства из-за уничтожения Россией в столице Украины двух Patriot и двух IRIS-T

В Киеве весь день происходили разбирательства из-за уничтожения Российской Федерацией на территории украинской столицы двух комплексов ПВО Patriot и двух систем IRIS-T.

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