«Ванкувер» может обменять Кузьменко, если не подпишет с ним новый контракт до 3 марта

«Ванкувер» может обменять Андрея Кузьменко, если не сможет подписать с ним новый контракт. По информации журналиста Sportsnet Иэна Макинтайра, «Кэнакс» намерены заключить новое соглашение с форвардом до 3 марта – до дедлайна обменов в НХЛ.