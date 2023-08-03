Медвежий угол

37 942 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    "Фамилия Грудинин" - нашли прекрасного "коммуниста", Вы бы еще двоих "достойных" - Березовского и Абрамовича!😂😂😂Как мифология раз...
  • vladimir vedenkin
    Аффтор приводит массу "непреодолимых" сложностей с депортацией мигрантов, невозможностью непредоставления им гражданс...Миграционный вопр...
  • Семен Семеныч
    И еще. После ввода в эксплуатацию Керченского моста ФСБ рапортовала о том, что ни одна муха не пролетит мимо него нез...Патрушев сообщил,...

Как мифология разрушается... всего лишь одним видео...

Как мифология разрушается... всего лишь одним видео...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Все мы, выросшие в СССР, помним мифологию грузинского горного орла, настоящего мужчины, который женщину не обидит, ребёнка спасет, в драку ввяжется только для того, чтобы защитить ту же женщину или спасти того же ребёнка, бла-бла-бла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Уважаемый Юрий, Вы мне америки не открыли, всё, что Вы написали, известно всем. Систему ломать - не в нашей компетенции, и не наша с Вами задача. Может когда-нибудь это кому и удастся.
Ответить
3 час.
Юрий Золотарев
ДБЛБЛД - это уже классика!!
Ответить
1 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Фамилия Грудинин&quot; - нашли прекрасного &quot;коммуниста&quot;, Вы бы еще двоих &quot;достойных&quot; - Березовского и Абрамовича!😂😂😂
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх