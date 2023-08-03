ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Все мы, выросшие в СССР, помним мифологию грузинского горного орла, настоящего мужчины, который женщину не обидит, ребёнка спасет, в драку ввяжется только для того, чтобы защитить ту же женщину или спасти того же ребёнка, бла-бла-бла.
Как мифология разрушается... всего лишь одним видео...
Комментарии
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ВераВерная
Уважаемый Юрий, Вы мне америки не открыли, всё, что Вы написали, известно всем. Систему ломать - не в нашей компетенции, и не наша с Вами задача. Может когда-нибудь это кому и удастся.
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3 час.
Юрий Золотарев
ДБЛБЛД - это уже классика!!
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1 час.
СЕРГЕЙ Лютов
"Фамилия Грудинин" - нашли прекрасного "коммуниста", Вы бы еще двоих "достойных" - Березовского и Абрамовича!😂😂😂
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3 мин.
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