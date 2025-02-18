У меня есть кот. Есть ещё, правда, и кошка. Кошка хорошая, но слегка сумасшедшая. Её мы взяли из какого-то люберецкого подвала.
Кот-апостол
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У меня есть кот. Есть ещё, правда, и кошка. Кошка хорошая, но слегка сумасшедшая. Её мы взяли из какого-то люберецкого подвала.
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