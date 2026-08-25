На посту круглосуточно: итоги недели работы Росгвардии в Твери

Росгвардия в Твери: более 290 выездов по тревоге и ни одной кражи на охраняемых объектах. Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тверской области за прошедшую неделю осуществили свыше 290 выездов по сигналам «тревога».