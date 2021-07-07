Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за июньВ 16:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за июньИнфорВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за июньВ 16:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за июньИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .