Самолет Ан-24 повредил опоры шасси при посадке в Якутии

Global Look Press/Matthias Bein/ZB В Якутии при посадке самолета Ан-24, выполнявшего рейс по маршруту Ленск – Мирный, повредились опоры шасси, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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