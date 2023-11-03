«ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей о новых случаях мошенничества

«ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает жителей Свердловской области о возможных мошеннических действиях сторонних компаний, предлагающих услуги по продаже и установке индивидуальных приборов учета электроэнергии.
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