Ну и вдогонку за разбором финансовых прожектов «как мы украдём российские активы и заживём», ещё один (тоже гениальный) план, условно названный «Немыслимое-2».
"Немыслимое-2" или британские хитропланы
Комментарии
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Олег Самойлов
Тем, что имеют! А нашим войскам на бетонные оборонительные сооружения и оборону, которую строили последние несколько лет лезть напролом ни к чему! Потихоньку своего наши войска своего добьются!
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10 час.
Vlad
Файненшеловый таймс видимо не знает о планах расширения Ле Манша до Ирландского моря!
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9 час.
владимир рябченко
нагло-саксы сходят с ума от своей безнаказанности... как и заокеанские "партнёры"...
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9 час.
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