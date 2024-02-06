Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

"Немыслимое-2" или британские хитропланы

Ну и вдогонку за разбором финансовых прожектов «как мы украдём российские активы и заживём», ещё один (тоже гениальный) план, условно названный «Немыслимое-2».

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Комментарии
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Олег Самойлов
Тем, что имеют! А нашим войскам на бетонные оборонительные сооружения и оборону, которую строили последние несколько лет лезть напролом ни к чему! Потихоньку своего наши войска своего добьются!
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10 час.
Vlad
Файненшеловый таймс видимо не знает о планах расширения Ле Манша до Ирландского моря!
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9 час.
владимир рябченко
нагло-саксы сходят с ума от своей безнаказанности... как и заокеанские &quot;партнёры&quot;...
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9 час.

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