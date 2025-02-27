Знаменитый певец перестал видеть НЛО и стал экстрасенсом

Daily Mail: Певец Робби Уильямс обнаружил у себя экстрасенсорные способности Знаменитый британский певец Робби Уильямс заявил, что перестал видеть НЛО, однако у него появились экстрасенсорные способности.
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