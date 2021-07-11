Поздравление руководства Джанкойского района с Днем Российской почты

Дорогие работники и ветераны почтовой связи! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем Российской почты!В современном мире почтовая связь остается одним из важнейших видов общения, наиболее доступным, массовым и экономичным.
Дорогие работники и ветераны почтовой связи! Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днем Российской почты!В современном мире почтовая связь остается одним из важнейших видов общения, наиболее доступным, массовым и экономичным.
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