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Военное обозрение

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Иранские ударные дроны стремительно эволюционируют и идут по пути «Герани»

Иранские ударные дроны стремительно эволюционируют и идут по пути «Герани»

Иранские инженеры постоянно совершенствуют беспилотники, оснащая их новыми системами наведения.

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