Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Что может быть лучше обычной бумаги?Ученые разработал...
  • Светлана Усенко
    Ой, какие мы нежные, мужчины!! И опять все должна женщина думать об его комфорте. Пусть напряжется и заработает больш...Успех жены. Как о...
  • Иван Петров
    А чё не привилось ?!?«Кожа слезала как...

Голод и жажда убили почти 50 человек на борту судна в Атлантике

Голод и жажда убили почти 50 человек на борту судна в Атлантике

Сенегальцы, малийцы, гвинейцы и мавританцы плыли в Испанию в поисках лучшей жизни.  Почти 50 беженцев погибли из-за голода и обезвоживания на судне, которое шло из Марокко, сообщает газета Pais со ссылкой на Международную организацию по миграции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх